Berlin (AFP) Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich gibt es nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) "keine belastbaren Hinweise" darauf, dass ein Anschlag auf das Flugzeug verübt wurde. Spekulationen und Mutmaßungen zu möglichen Unfallursachen sollten aus Rücksicht auf die Angehörigen unterbleiben, sagte de Maizière am Mittwoch in Berlin. Es gebe aber "keine belastbaren Hinweise darauf, dass die Ursache für den Absturz absichtlich durch Dritte" herbeigeführt worden sei.

