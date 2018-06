Berlin (AFP) Der Edathy-Untersuchungsausschuss des Bundestags ist am Mittwoch zu seiner 34. Sitzung zusammengekommen. Der Ausschuss will zum zweiten Mal den früheren Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Jörg Ziercke, befragen. Der Ausschuss erwartet von Ziercke Klarheit darüber, wann genau und von wem er über den Kinderpornoverdacht gegen den damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy unterrichtet wurde und wie oft er mit dem heutigen SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann über den Fall am Telefon gesprochen hat.

