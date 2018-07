Köln (AFP) Bei der Fluggesellschaft Germanwings fallen auch am Mittwoch einzelne Flüge aus, weil Piloten nach dem Absturz eines Germanwings-Airbus mit 150 Menschen an Bord noch nicht wieder fliegen wollen. Eine Unternehmenssprecherin konnte aber keine genaueren Angaben zur Zahl der betroffenen Verbindungen machen. Bereits am Dienstag war es nach der Katastrophe zu einzelnen Flugausfällen gekommen. Germanwings-Chef Thomas Winkelmann erklärte, die Unternehmensleitung habe Verständnis für die Entscheidung der Piloten.

