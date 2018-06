Lyon (AFP) Die internationale Polizeiorganisation Interpol hilft bei der Identifizierung der Opfer des Absturzes der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. Ein Expertenteam soll die französischen Behörden bei der Identifizierung der Leichen unterstützen, wie Interpol am Mittwoch in Lyon mitteilte. Die Organisation werde "jede erdenkliche Unterstützung leisten, die nach diesem tragischen Vorfall von betroffenen Ländern beantragt wird", erklärte Interpol-Chef Jürgen Stock.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.