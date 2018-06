Le Vernet (AFP) Bei ihrem Besuch in der Nähe der Absturzstelle des Germanwings-Airbus in Frankreich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Menschen in der Region für ihre "Freundschaft" gedankt. In dem Ort Le Vernet trug sich Merkel am Mittwoch zusammen mit Frankreichs Staatschef François Hollande in ein Kondolenzbuch ein. "In großer Betroffenheit mit den Familien und mit herzlichem Dank für die Freundschaft der Menschen in der Region und in Frankreich", schrieb die Kanzlerin.

