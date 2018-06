Seyne (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch an der Absturzstelle der Germanwings-Maschine in Südfrankreich den Menschen dort für ihre Solidarität und Unterstützung gedankt. Die Menschen in der Region würden "mit unglaublichem Engagement und einem großen Herzen Hilfe leisten", sagte Merkel am Mittwochnachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident François Hollande und dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy in der Ortschaft Seyne. Auch werde alles getan, um die Ursachen des Unglücks schnellstmöglich aufzuklären.

