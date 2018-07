Seyne (AFP) Einen Tag nach der Germanwings-Katastrophe in den französischen Alpen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Unglücksregion besucht. Merkel flog am Mittwochnachmittag gemeinsam mit Frankreichs Staatschef François Hollande in einem Hubschrauber der französischen Luftwaffe in die nahe der Absturzstelle gelegene Ortschaft Seyne, wo die Einsatzkräfte ihr provisorisches Hauptquartier errichtet haben. Bei dem Besuch waren auch der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) dabei.

