Paris (AFP) Die Punk-Ikone Nina Hagen hat wegen einer Erkrankung eine Reihe von Konzerten in Frankreich abgesagt. Die Sängerin leide an einer "ernsten" Zahninfektion und könne die für März geplanten Shows nicht absolvieren, teilte der Veranstalter eines der Konzerte im Südwesten Frankreichs am Dienstag mit. Die meisten Shows wurden demnach auf Termine später in diesem Jahr verschoben. Nina Hagen hatte kürzlich ihren 60. Geburtstag gefeiert. Vor hunderten Fans gab sie ein Konzert im Berliner Ensemble.

