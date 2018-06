Berlin (AFP) Das Atomkraftwerk Gundremmingen in Bayern hat einen seiner beiden Reaktoren am Mittwoch aus Sicherheitsgründen vorübergehend vom Netz genommen. Die Ursache für die Abschaltung des Blocks C seien Revisionsarbeiten an dem zweiten Reaktor des Kraftwerks im schwäbischen Landkreis Günzburg gewesen, bei denen "die Druckluftversorgung des Reaktors unterbrochen wurde", teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Das Sicherheitskonzept sehe für diesen Fall eine automatische Reaktorschnellabschaltung vor.

