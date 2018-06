Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa bietet Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes am Donnerstag Sonderflüge an, um zur Absturzstelle in Frankreich zu kommen. Es werde Flüge von Düsseldorf und Barcelona nach Marseille geben, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwoch in Frankfurt am Main. Der Fokus für das Unternehmen liege weiter darauf, den Angehörigen zu helfen.

