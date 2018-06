Hamburg (AFP) Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, müsste die eurokritische AfD um ihren Einzug in das Parlament bangen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten "stern-RTL-Wahltrend" würde die Partei einen Prozentpunkt einbüßen und könnte nur noch mit fünf Prozent rechnen. Auch die Linke verschlechterte sich in der Umfrage um einen Punkt auf acht Prozent, während die Grünen um einen Punkt auf zehn Prozent zulegen.

