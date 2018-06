Le Bourget (AFP) Im Stimmrekorder des in den französischen Alpen abgestürzten Germanwings-Airbus haben die Ermittler eine "verwertbare" Audiodatei gefunden. Der Leiter der französischen Luftfahrtermittlungsbehörde BEA, Rémi Jouty, bestätigte am Mittwoch in Le Bourget nahe Paris, dass dort Stimmen im Cockpit zu hören seien. Er wollte aber keine weiteren Angaben zum Inhalt der Datei machen. Seine Behörde könne derzeit noch "keinerlei Erklärung" für die Ursache des Flugzeugabsturzes abgeben. Der Airbus A320 sei aber "bis zum Schluss" - also zum Absturz - geflogen und nicht in der Luft explodiert.

