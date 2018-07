Berlin (AFP) Der Zentralrat der Muslime (ZMD) hat sich tief bestürzt über den Absturz des Germanwings-Airbusses in Frankreich geäußert. "Unser tiefstes Mitgefühl und Beileid gehört den Familien und Angehörigen, darunter sehr vielen unserer deutschen Landsleute, die von einer auf die andere Sekunde ihre Liebsten verloren haben", erklärte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek am Mittwoch in Berlin. "Wir stehen fest an ihrer Seite und beten für sie."

