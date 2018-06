Bremen (AFP) Die Polizei in Bremen fahndet nach dem gewaltsamen Tod einer 44-jährigen Mutter nach deren beiden Kindern. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wird der 47-jährige Ehemann verdächtigt, die Frau vor einigen Tagen in ihrer Wohnung stranguliert zu haben. Er ist auch der Vater des vermissten fünfjährigen Jungen und seiner drei Jahre alten Schwester. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Mann und den beiden Kindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.