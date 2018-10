Paris (AFP) Das traditionsreiche französische Modehaus Hermès hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordgewinn verbucht. Unter dem Strich verdiente das für seine Seidenschals und Handtaschen berühmte Unternehmen nach eigenen Angaben vom Dienstag 859 Millionen Euro. Das waren neun Prozent mehr als 2013. Bereits im Februar hatte Hermès verkündet, 2014 erstmals mehr als vier Milliarden Euro Umsatz erzielt zu haben. Dies war ein Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An seine Anteilseigner will Hermès in diesem Jahr neben der regulären Dividende von 2,95 Euro eine zusätzliche Dividende von fünf Euro pro Aktie ausschütten.

