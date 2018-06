Berlin (SID) - Angreifer Steven Skrzybski hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Union Berlin bis zum Jahr 2018 verlängert. "Der Verein will sich weiterentwickeln, was sich zu einhundert Prozent mit meinen persönlichen Zielen deckt. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich etwas Großes entstehen kann", sagte der 22-Jährige. Der gebürtige Berliner spielt seit 2011 in der Profimannschaft von Union.