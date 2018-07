Köln (SID) - Sportdirektor Jochen Schneider wird den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum Saisonende verlassen. Dies geschehe auf eigenen Wunsch, wie der VfB am Mittwoch mitteilte. Schneider (44) arbeitet seit 1999 für die Schwaben, seit 2004 in der sportlichen Leitung. Er besaß noch einen Vertrag bis 2016.

"Wir respektieren seinen Wunsch nach einer beruflichen Neuausrichtung", sagte Vereinspräsident Bernd Wahler. Für den VfB ist es bei weitem nicht der erste Wechsel in der Führungsetage in jüngster Vergangenheit: In dieser Saison hatte der fünfmalige deutsche Meister bereits Sportdirektor Fredi Bobic entlassen, Schneider übernahm dessen Aufgaben, ehe Robin Dutt als Sportvorstand verpflichtet wurde.

Trainer Armin Veh war in der Hinrunde zurückgetreten, sein Nachfolger wurde Huub Stevens, unter dem die Stuttgarter nach 26 Spieltagen Tabellenletzter sind.