London (AFP) Der britische Sender BBC trennt sich offenbar von dem umstrittenen Moderator der Autosendung "Top Gear", Jeremy Clarkson. Clarksons Vertrag laufe Ende des Monats aus und werde nicht mehr verlängert, berichtete die britische Zeitung "The Guardian" am Mittwoch. Nach Angaben von Sky News wurde er bereits gefeuert, laut "The Daily Telegraph" sollte er noch im Laufe des Tages entlassen werden. Ein BBC-Sprecher wollte sich zu den Berichten zunächst nicht äußern.

