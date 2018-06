London (AFP) Die Londoner Polizei hat sich laut einer unabhängigen Untersuchungskommission bei einem tödlichen Einsatz gegen einen Familienvater in der britischen Hauptstadt, der im Jahr 2011 eine landesweite Gewaltwelle auslöste, korrekt verhalten. Insgesamt seien 1200 Dokumente gesichtet und 500 Zeugen befragt worden, doch habe sich kein Fehlverhalten feststellen lassen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der IPCC, die Beschwerden gegen die Polizei nachgeht. Eine ähnliche Einschätzung hatte es bereits vor rund einem Jahr durch eine gerichtliche Untersuchung des Falls gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.