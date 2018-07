Aden (AFP) Die Huthi-Rebellen im Jemen haben am Mittwoch den wichtigsten Militärstützpunkt im Süden des Landes eingenommen und rücken weiter auf Aden vor, wohin sich Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi zurückgezogen hat. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Militärkreisen. Von dem Luftwaffenstützpunkt al-Anad hatten die USA in der vergangenen Woche ihr dort stationiertes Personal abgezogen. Al-Anad liegt in der Provinz Lahdsch. In Lahdsch waren in der vergangenen Woche bei Kämpfen zwischen jemenitischen Sicherheitskräften und bewaffneten Kämpfern des Terrornetzwerks Al-Kaida sowie von Unabhängigkeitsgruppierungen Dutzende Menschen getötet worden.

