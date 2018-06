Aden (AFP) Im Jemen ist am Mittwoch auf den Präsidentenpalast von Staatschef Abd Rabbo Mansur Hadi in der Stadt Aden ein Luftangriff geflogen worden. Das verlautete aus jemenitischen Sicherheitskreisen. Präsident Hadi hatte wegen des Vormarschs der Huthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa vor einigen Wochen verlassen und in der südlichen Hafenstadt Aden Zuflucht gesucht.

