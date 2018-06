New York (AFP) Der Präsident des Jemen hat den UN-Sicherheitsrat um Hilfe im Konflikt mit den Huthi-Rebellen gebeten. In einem Brief forderte Abd Rabbo Mansur Hadi das UN-Gremium am Dienstag zur Verabschiedung einer bindenden Resolution auf, mit der das Vorrücken der schiitischen Miliz auf Aden gestoppt werden soll. In die südliche Hafenstadt war der Staatschef im Februar aus dem Hausarrest der Huthi-Rebellen in Sanaa geflohen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.