Pristina (AFP) Erstmals seit der Unabhängigkeit des Kosovos im Jahr 2008 ist ein Regierungsmitglied aus Serbien auf Einladung Pristinas in die frühere serbische Provinz gereist. Der serbische Außenminister Ivica Dacic nahm am Mittwoch in Pristina an einer Konferenz der westlichen Balkanländer zum Ausbau der regionalen Infrastruktur teil.

