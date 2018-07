Paris (dpa) - Die bereits gefundene erste Blackbox der in Frankreich abgestürzten Germanwings-Maschine wird weiter ausgewertet. Die Untersuchung des Sprachrekorders dauere an, sagte der französische Präsident François Hollande in Seyne-les-Alpes.

