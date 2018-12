Letpadan (AFP) Nach dem gewaltsamen Polizeieinsatz gegen protestierende Studenten in Myanmar sind am Mittwoch dutzende Protestteilnehmer dem Richter vorgeführt worden. Gegen die mehr als 60 Demonstranten seien vor Gericht in der Stadt Letpadan jeweils fünf Anklagepunkte vorgebracht worden, darunter unerlaubte Versammlung und Unruhestiftung, sagte einer der Anwälte der Nachrichtenagentur AFP. Im Falle einer Verurteilung drohe ihnen eine Haftstrafe von bis zu neuneinhalb Jahren. Laut Polizei sollten elf Aktivisten auf Kaution freigelassen werden.

