Jerusalem (AFP) Israels Präsident Reuven Rivlin hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Das sagte der Staatschef am Mittwochabend bei einer im Fernsehen und im Radio übertragenen Zeremonie. Die konservative Likud-Partei Netanjahus war als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in der vergangenen Woche hervorgegangen. Sie stellt mit 30 der 120 Sitze in der Knesset künftig die größte Fraktion. Das von Jizchak Herzog geführte Mitte-links-Bündnis Zionistische Union bildet mit 24 Mandaten die stärkste Oppositionspartei.

