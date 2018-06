Abuja (AFP) Wegen der bevorstehenden Wahlen schließt Nigeria für drei Tage seine Landesgrenzen. Die von Präsident Goodluck Jonathan angeordnete Sicherheitsmaßnahme trete in der Nacht zum Donnerstag in Kraft, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Dadurch solle der "friedliche Ablauf" der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am Samstag gewährleistet werden. Nigeria grenzt an Kamerun, Benin, den Niger und den Tschad. Auch der Autoverkehr am Wahltag wurde auf Anordnung der Polizei bis auf wenige Ausnahmen verboten.

