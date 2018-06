Warschau (AFP) Ein früherer polnischer Priester ist wegen Kindesmissbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der 38-Jährige Wojciech G. muss seinen Opfern außerdem eine Entschädigung von insgesamt 38.000 Euro zahlen, wie ein Gericht in Wolomin nahe Warschau am Mittwoch entschied. Der inzwischen seines Priesteramts enthobene Mann war angeklagt, in den Jahren 2009 bis 2013 in der Dominikanischen Republik sechs Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Zwei weitere Fälle ereigneten sich demnach bereits in den Jahren 2000 und 2001 in Polen.

