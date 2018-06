Madrid (AFP) Der spanische Mobilfunkkonzern Telefónica verkauft den britischen Mobilfunkbetreiber O2 an einen Mischkonzern aus Hongkong, Hutchison Whampoa. Telefónica teilte am Dienstagabend kurz nach Börsenschluss mit, sich mit Hutchison Whampoa auf einen Kaufpreis von 10,25 Milliarden Pfund (14 Milliarden Euro) geeinigt zu haben. Dadurch entstehe "der Mobilfunkbetreiber Nummer eins in Großbritannien", erklärte der Vorstandsvorsitzende von Hutchison, Canning Fok. Stimmen die Wettbewerbsbehörden zu, soll der Verkauf bis Ende Juni 2016 abgeschlossen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.