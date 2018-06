Istanbul (AFP) Durch eine Explosion in den Räumen eines türkischen Magazins mit Verbindungen zu einer radikalislamischen Gruppierung ist einem Bericht zufolge am Mittwoch ein Mensch getötet worden. Drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Metropole Istanbul verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Die Ursache der Detonation war demnach unklar. Die Polizei schließe aber ein Gasleck aus und halte einen Bombenanschlag für möglich, hieß es.

