Istanbul (AFP) Bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten in der türkischen Metropole Istanbul ist ein 14-jähriges Mädchen durch eine Tränengaskartusche der Polizei schwer verletzt worden. Wie die Presse am Mittwoch meldete, wurde das Kind von der Kartusche am Kopf getroffen und auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Die Auseinandersetzungen ereigneten sich in einem Stadtteil, der als Hochburg linker Gruppen gilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.