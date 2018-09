Aden (AFP) Jemens Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi hat sich nach übereinstimmenden Angaben aus seinem Umfeld vor den Huthi-Rebellen in Sicherheit gebracht. Ungewissheit herrschte am Mittwoch über den Zufluchtsort des Staatschefs: Ein Vertreter der Präsidentengarde sagte, Hadi habe den Präsidentenpalast al-Maatschik in Aden mit einem Hubschrauber und begleitet von saudiarabischen Diplomaten "in Richtung Ausland verlassen". Ein ranghoher Mitarbeiter des Staatschefs dementierte dies jedoch später und sagte, Hadi habe sich "an einen sicheren Ort in Aden" begeben.

