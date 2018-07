Kiew (AFP) Bei der Detonation einer Mine sind in der Ostukraine am Mittwoch nach Polizeiangaben mindestens drei Insassen eines Busses getötet worden. Sechs weitere Zivilisten seien verletzt worden und schwebten in Lebensgefahr, sagte der Vizechef der Kiew unterstehenden Polizei der Region Donezk, Ilja Kiwa, der Nachrichtenagentur AFP. Demnach ereignete sich der Vorfall nahe Artemiwsk, einer von der ukrainischen Armee kontrollierten Ortschaft. Sie liegt etwa 50 Kilometer von der Stadt Donezk, einer Hochburg der prorussischen Separatisten, entfernt.

