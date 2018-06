Washington (AFP) Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat den Vereinigten Staaten in einer Rede vor beiden Kongresskammern in Washington für den langjährigen Militäreinsatz und den Wiederaufbau des Landes gedankt. Die "großzügige Unterstützung" durch die USA sei von "unermesslichem Wert" für die Förderung der Freiheit am Hindukusch gewesen, sagte Ghani am Mittwoch bei einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat. Das afghanische Volk stehe in "tiefer Schuld" bei den "tapferen" Soldaten der US-Armee und den "amerikanischen Steuerzahlern", die den Einsatz finanziert hätten.

