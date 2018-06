Washington (AFP) Die USA haben Luftangriffe zur Unterstützung der irakischen Offensive auf die Stadt Tikrit gestartet. "Der Einsatz läuft, die Bomben fallen", sagte ein US-Militärvertreter am Mittwoch. Das Pentagon habe einer entsprechenden Bitte der irakischen Regierung zugestimmt. Bagdad hatte am 2. März seine bislang größte Offensive gegen den Islamischen Staat (IS) begonnen, um das von der Dschihadistengruppe eingenommene Tikrit nach neun Monaten zurückzuerobern.

