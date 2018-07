Kairo (AFP) Ägypten will sich an der von Saudi-Arabien angeführten Militäroffensive im Jemen beteiligen. Ägypten werde den Einsatz "politisch und militärisch" unterstützen, teilte das Außenministerium in Kairo am Donnerstag mit. Vorbereitet werde eine Beteiligung der ägyptischen Luftwaffe und Marine sowie der Einsatz von Bodentruppen, "wenn die Situation dies erfordert", hieß es in der Mitteilung. Die nötige Abstimmung mit Saudi-Arabien und den Golfstaaten sei bereits im Gange.

