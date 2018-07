Berlin (AFP) Die Abgeordneten des Bundestags haben am Donnerstag der 150 Opfer des Flugzeugabsturzes in Frankreich gedacht. Zu Beginn der Plenarsitzung in Berlin erhoben sie sich zu einer Schweigeminute von ihren Sitzen. "Es ist eine menschliche Tragödie, die Deutschland, Spanien und Frankreich in Schock und Schmerz eint", sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU).

