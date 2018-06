Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich entsetzt über die neuen Erkenntnisse geäußert, wonach der Co-Pilot der verunglückten Germanwings-Maschine diese offensichtlich bewusst zum Absturz gebracht hat. "Ich muss sagen, was die französische Staatsanwaltschaft dargestellt hat, ist in der Tat mehr als erschütternd", sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin. Die Bewertung der Ermittler sei aber "auch nach Auffassung unserer Experten plausibel".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.