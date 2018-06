Brüssel (AFP) Die EU-Kommission sieht im Ende der Milchquoten in der kommenden Woche zugleich eine Herausforderung und eine Chance. Das Auslaufen der jahrzehntelangen Regulierung sei eine Herausforderung, weil "eine ganze Generation von Milchfarmern unter komplett neuen Umständen leben müssen wird", erklärte EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan am Donnerstag in Brüssel. Es handele sich aber auch "eine Gelegenheit, was Wachstum und Jobs angeht".

