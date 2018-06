Köln (AFP) Die Lufthansa hat keine Erklärungen dafür, warum der Co-Pilot des verunglückten Germanwings-Airbus das Flugzeug offenbar absichtlich abstürzen ließ. "Wir haben keinerlei Erkenntnisse darüber, was den Co-Piloten zu dieser schrecklichen Handlung veranlasst haben könnte", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag vor Journalisten in Köln. Über Motive könne nur spekuliert werden. "Wir stehen vor einem riesigen Rätsel."

