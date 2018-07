Barcelona (AFP) Zwei Tage nach dem Absturz der Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf ist ein Airbus A320 der spanischen Fluggesellschaft Vueling auf dem Flughafen der katalanischen Hauptstadt notgelandet. Kurz nach dem Start der Maschine am Donnerstagmorgen in Barcelona sei in der Kabine Rauchgeruch entdeckt worden, daraufhin habe sich der Pilot zur Umkehr entschlossen und die Notlandung eingeleitet, sagte ein Vertreter von Vueling. Die Notlandung sei ohne Probleme erfolgt.

