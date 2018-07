Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat erneut eine militante Dschihadistenzelle verboten. Rund 500 Polizeibeamte waren am frühen Donnerstagmorgen bundesweit im Einsatz, um Wohnungen von Anhängern der Vereinigung "Tauhid Germany" zu durchsuchen und Belastungsmaterial sicherzustellen, wie das Innenministerium in Berlin mitteilte. Verhaftungen habe es zunächst keine gegeben. De Maizière sprach von einem "klaren Signal an die militant-dschihadistische Szene".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.