London (dpa) - Titelverteidiger Spanien steht zur Halbzeit der EM-Qualifikation unter Druck, England dagegen will mit Hilfe des neuen Hoffnungsträgers Harry Kane für eine Vorentscheidung sorgen.

Vor dem ersten Pflichtspiel gegen Litauen am Freitag in London haben die Three Lions in Gruppe E bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Schweiz, die zeitgleich gegen Estland antritt.

Beherrschendes Thema auf der Insel ist aber nicht die bislang starke Ausbeute von vier Siegen in vier Spielen, sondern das bevorstehende Nationalmannschafts-Debüt von Tottenhams Angreifer Kane. Nach mühevollen Jahren und zahlreichen Ausleihen zu unterklassigen Vereinen hat der 21-Jährige in dieser Saison den Durchbruch geschafft und wettbewerbsübergreifend 29 Tore erzielt. Gemeinsam mit Diego Costa vom FC Chelsea, der Spanien im wichtigen Spiel gegen die Ukraine verletzt fehlen wird, führt Kane mit 19 Treffern die Torjägerliste der Premier League an.

Englands Coach Roy Hodgson hatte nach eigenem Bekunden also gar keine andere Wahl, als Kane an der Seite von Wayne Rooney und Co. zu nominieren: "Er hat alles, was man sich von einem Mittelstürmer wünschen kann. Das ganze Land freut sich über Harry. Es wäre eher eine Überraschung gewesen, wenn ich ihn nicht nominiert hätte."

Weil neben Keeper Fraser Forster, Adam Lallana, Danny Rose und Luke Shaw auch Daniel Sturridge vom FC Liverpool mit einer Hüftverletzung ausfällt, sind Kanes Einsatzchancen sehr groß - eine Garantie wollte Hodgson dem von den Fans geliebten Spieler mit der Retro-Frisur aber nicht geben. "Ich denke, dass Spieler, die neu im Team sind, immer erst beweisen müssen, dass sie ihren Platz verdient haben", betonte Hodgson. "Die anderen werden nicht einfach zur Seite treten."

Kane selbst, der seine Tore sowohl mit dem Kopf, mit links oder mit rechts erzielt, gab sich nach dem entscheidenden Anruf dankbar und bescheiden. "Das war ein unglaublicher Moment", berichtete er. "Es ist eine Ehre und etwas von dem ich geträumt habe, seit ich ein Kind war." Im Spiel eins nach der Nominierung erzielte er am Samstag gegen Leicester einen Hattrick, die Spurs gewannen 4:3.

Spanien mit Bayerns Juan Bernat in der Defensive hat gegen die Ukraine keinen Mann mit vergleichbarer Ausbeute im Kader. Alvaro Morata kommt für Juventus Turin auf sieben Treffer, Vitolo hat für den FC Sevilla in der Liga sechs Tore erzielt und Pedro Rodríguez als Ersatzmann deren fünf für den FC Barcelona. Diego Costa ist zur Behandlung wieder in England.

Einen weiteren Patzer darf sich das Team von Trainer Vicente del Bosque nach der Niederlage gegen die Slowakei allerdings nicht erlauben. Mit drei Punkten Rückstand ist der Europameister von 2008 und 2012 nur Zweiter der Gruppe C, mit einem Sieg würden die punktgleichen Ukrainer auch noch vorbeiziehen. "Das wird eine enge Gruppe, die Ukraine müssen wir daher wirklich schlagen", betonte del Bosque. "Unser Ziel ist, wie immer, die Gruppe als Sieger zu beenden. Dieses Match müssen wir daher gewinnen."

In Gruppe G will Österreich mit sieben Bundesliga-Profis um Bayern-Star David Alaba gegen Liechtenstein die gute Ausgangsposition verteidigen. Zehn Punkte hat das Team von Trainer Marcel Koller als Spitzenreiter auf dem Konto, Schweden folgt mit sechs Zählern auf Rang zwei und muss in Moldawien spielen.

Das Wort "Pflichtsieg" wollte Koller vor dem Auswärtsspiel nicht in den Mund nehmen. Dafür sprach der Schweizer über "Einstellung, Konsequenz, Konzentration und Geduld" - seiner Meinung nach die entscheidenden Faktoren für einen Sieg gegen die Nummer 123 der FIFA-Weltrangliste.