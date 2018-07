Berlin (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Tim Wiese (33) hält sich einen Einstieg im Wrestling weiter offen. "Das ist eine sehr interessante Sache, diesen Sport hatte ich schon als kleines Kind verfolgt. Ich habe auch meine ersten zwei Trainingseinheiten hinter mir, das ist unheimlich schmerzhaft, das hätte ich nie gedacht", sagte Wiese dem SID bei der Eröffnung eines Fitness-Studios in Berlin: "Was irgendwann mal sein kann, das steht in den Sternen. Ich werde mein Training weiterführen. Wer weiß, wofür das am Ende gut ist."

Nach seinem endgültigen Aus bei 1899 Hoffenheim vor einem Jahr ist Wiese in die Bodybuilding-Szene eingestiegen. Im Herbst des vergangenen Jahres war dem Ex-Bundesligaprofi von der World Wrestling Entertainment ein Angebot zum Einstieg in den Show-Sport unterbreitet worden.