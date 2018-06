Aden (AFP) Eine Militärallianz unter Führung Saudi-Arabiens hat im Jemen in den Konflikt mit den schiitischen Huthi-Rebellen eingegriffen. Saudiarabische Kampfflugzeuge bombardierten in der Nacht zum Donnerstag Huthi-Stellungen in der Hauptstadt Sanaa, wie das jemenitische Militär und Augenzeugen berichteten. Die USA unterstützen die Militärintervention logistisch. Mit dem Eingreifen Saudi-Arabiens verschärfen sich die Spannungen mit dem Iran, der von einer gefährlichen Eskalation sprach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.