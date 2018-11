Havanna (AFP) Die USA und Kuba werden bei ihrer nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag nach Angaben aus Havanna über das Thema Menschenrechte sprechen. Dieser Vorschlag Kubas sei von Washington angenommen worden, erklärte ein ranghoher Vertreter des Außenministeriums in Havanna am Donnerstag. Die vierte Gesprächsrunde über eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen findet in Washington statt.

