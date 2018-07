Berlin (dpa) - Der Schauspieler Jürgen Prochnow (73, "Das Boot") hat zum dritten Mal geheiratet. Bereits am 19. März gab er seiner Schauspielkollegin Verena Wengler in Berlin das Jawort, wie seine Agentur in München mitteilte.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir uns gefunden haben", sagte Prochnow demnach. Die standesamtliche Trauung fand in der denkmalgeschützten "Hochzeitsvilla" Teltower Damm in Berlin-Zehlendorf statt.

Das Paar hatte sich nach Agenturangaben im Jahr 2011 bei einer gemeinsamen Theatertournee kennengelernt. Für Prochnow ist es die dritte Ehe, für seine Frau, die jetzt Wengler-Prochnow heiße, ist es die erste. Das Paar, das in München und Los Angeles lebt, habe nach der Trauung einige "Flittertage" in Prochnows Geburtsstadt Berlin verbracht.