Seyne-les-Alpes (dpa) - Was passierte in den letzten Minuten im Cockpit des A320 von Germanwings? Nach Angaben der "New York Times" und der Nachrichtenagentur AFP saß zum Zeitpunkt des Absturzes nur ein Pilot im Cockpit. Beide Medien berufen sich auf anonyme Ermittler, denen zufolge dieses Szenario aus den Aufnahmen des gefundenen Sprachrekorders hervorgehen. Demnach soll einer der Piloten vor dem Sinkflug das Cockpit verlassen und anschließend vergeblich versucht haben, die Tür wieder zu öffnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.