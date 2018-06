London (dpa) - Hits wie "Brown Eyed Gils" und "Days Like This" begeistern noch immer: Van Morrison hat das Publikum in die Londoner Royal Albert Hall gezogen. Für das Konzert zugunsten einer Krebsstiftung hatte der Soul- und Bluessänger aus Nordirland "sehr besondere Gäste" angekündigt - und die kamen. Im Duett mit Morrison sangen unter anderem Simply-Red-Frontmann Mick Hucknall, The-Who-Gründer Roger Daltrey, US-Sänger P.J. Proby sowie der Sänger und Pianist Georgie Fame, mit dem Morrison häufig arbeitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.