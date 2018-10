Marignane (AFP) Bei der Airbus-Katastrophe in den französischen Alpen gibt es bisher keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. "Nichts erlaubt es zu sagen, dass es sich um einen Terroranschlag handelt", sagte der Staatsanwalt von Marseille, Brice Robin, am Donnerstag am Flughafen Marignane. Offen ist demnach aber, warum der 28-jährige deutsche Co-Pilot die Germanwings-Maschine offenbar absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen steuerte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.